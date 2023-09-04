Тренер «Зенита» Оливейра: «Вендел наш футболист, остается здесь»

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра в разговоре с «СЭ» оценил игру полузащитника Вендела в текущем сезоне-2023/24.

«Вы сами видели, как Вендел играет. Он наш футболист, остается здесь. Загулы? Это все слухи. Из ста слухов только один правильный», — сказал Оливейра «СЭ».

Вендел выступает за петербургскую команду с 2020 года. Всего 26-летний полузащитник провел 94 игры в составе сине-бело-голубых, в которых отметился 17 голами и 15 результативными передачами. Вместе с «Зенитом» бразилец стал трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны.