Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, играл ли бы нападающий Артем Дзюба в нынешнем составе сине-бело-голубых.

«Разозлила ли меня ситуация, когда Дзюба не пожал руку Семаку? Нет, это никого не разозлило. Мы все прекрасно знаем Семака как хорошего человека. Этот инцидент вообще не тронул нас. Мы уже год играем без Дзюбы — забиваем больше, чем в предыдущих сезонах. Мы всем довольны. Сейчас у нас более активная группа атаки. Так же довольны игрой наших форвардов, как и при Дзюбе», — приводит слова Оливейры «РБ Спорт».

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. 13 мая петербуржцы сыграют с «Краснодаром». Сине-бело-голубые выйдут на поле в золотой форме. После матча 27-го тура состоится церемония награждения, где игрокам «Зенита» вручат золотые медали за досрочную победу в чемпионате страны.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.