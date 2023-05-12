КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:42

Тренер «Зенита» Оливейра: «Мы уже год играем без Дзюбы — всем довольны и забиваем больше»

Оливейра рассказал, играл ли бы Дзюба в нынешнем составе «Зенита»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра рассказал, играл ли бы нападающий Артем Дзюба в нынешнем составе сине-бело-голубых.

«Разозлила ли меня ситуация, когда Дзюба не пожал руку Семаку? Нет, это никого не разозлило. Мы все прекрасно знаем Семака как хорошего человека. Этот инцидент вообще не тронул нас. Мы уже год играем без Дзюбы — забиваем больше, чем в предыдущих сезонах. Мы всем довольны. Сейчас у нас более активная группа атаки. Так же довольны игрой наших форвардов, как и при Дзюбе», — приводит слова Оливейры «РБ Спорт».

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. 13 мая петербуржцы сыграют с «Краснодаром». Сине-бело-голубые выйдут на поле в золотой форме. После матча 27-го тура состоится церемония награждения, где игрокам «Зенита» вручат золотые медали за досрочную победу в чемпионате страны.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона. 34-летний нападающий провел за железнодорожников 9 матчей в РПЛ, отметился 8 голами и 4 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/trener-zenita-olivejra-my-uzhe-god-igraem-bez-dzyuby-vsem-dovol-ny-i-zabivaem-bol-she-golov/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
Звездам российского фехтования не дали допуск за границу. За это надо «благодарить» МОК
В посольстве РФ обвинили Запад в создании помех зерновой сделке
Украинские боевики выпустили пять снарядов по Донецку
Российские военнослужащие спасли в Артемовске семью с новорожденным
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов — об отсутствии Дуарте в матче с «Химками»: «В данный момент это все-так плюс для «Спартака»

Рианчо: «Спартак», какими бы ни были результаты в этом сезоне, не увольняйте Абаскаля»