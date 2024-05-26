Вильям де Оливейра заявил, что «Зенит» обсудит все вопросы по контрактам игроков после Кубка России

Тренер «Зенита» Вильям де Оливейра прокомментировал ситуацию с контрактами футболистов.

«Мы еще не думали про возможных новичков. У нас есть последний матч, поэтому сейчас все внимание на Кубке России. После него уже будем думать. Вопросы с контрактами Кержакова, Ерохина тоже будут обсуждаться после Кубка России. Готов ли я остаться с Семаком до 2030 года? Если предложат, с удовольствием останусь», — цитирует Оливейру «РБ Спорт».

В заключительном, 30-м туре РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» (2:1) и стал чемпионом России в шестой раз кряду.

После завоевания чемпионства главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак подписал новый контракт с командой. Соглашение рассчитано на 5 лет — до конца сезона-2029/30.