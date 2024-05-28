Вильям Оливейра заявил, что бразильцы из «Зенита» не хотят переходить в европейские команды

Тренер «Зенита» Вильям Оливейра ответил на вопрос о том, планируют ли бразильские футболисты сине-бело-голубых продолжить карьеру в Европе.

За «Зенит» выступают 9 бразильцев: Нино, Родригао, Марио Фернандес (выступал за сборную России), Дуглас Сантос, Вендел, Клаудиньо, Педро, Густаво Мантуан и Артур.

«Хотят ли бразильцы уйти из «Зенита» и играть в Европе? Нет, я по ним такого желания не вижу. Понятно, что без еврокубков сложно, но они полностью отдаются своей работе», — цитирует Оливейру Metaratings.

«Зенит» занял первое место в РПЛ по итогам сезона-2023/24. Команда Сергея Семака стала чемпионом России в шестой раз подряд. Второе место занял «Краснодар», третьим стало «Динамо».