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Сегодня, 18:16

Источник: Вингер «Бенфики» Тиагу Говея может перейти в «Спартак»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Спартак» заинтересован в переходе полузащитника «Бенфики» Тиагу Говеи, сообщает португальский инсайдер Dr.Notavel.

22-летний вингер является воспитанником «Спортинга». Он перешел в «Бенфику» с 2022 году. С того момента Говея провел за «орлов» 27 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermark оценивает рыночную стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро. Его контракт с «Бенфикой» рассчитан до лета 2028 года.

После 28 туров «Спартак» с 46 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 14 мая красно-белые проиграли «Балтике» (0:1) в финале пути регионов FONBET Кубка России.

Футбол
ФК Бенфика
ФК Спартак (Москва)
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