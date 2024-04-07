Файзуллаев: «Каким местом в РПЛ буду доволен? Топ-3»

Сегодня, 17:07
Вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев прокомментировал победу над «Факелом» (4:1) в 23-м туре РПЛ.
— Очень рады, что победили, забрали три очка. Показали хороший футбол. Думаю, болельщики очень рады.
— Полноценно адаптировался?
— Да, уже привык. У меня была пауза после сборной. Не набрал еще форму. Хорошо себя чувствую. Получаю игровые минуты. Всегда хочу помогать команде на поле.
— ЦСКА проводит разные матчи, сегодня легка победа, а с «Сочи» наоборот. В чем причина?
— В некоторых матчах теряем концентрацию на последних минутах. Из-за этого много пропустили и теряли очков. В каждом матче выходим, чтобы побеждать.
— Каким местом будешь доволен по итогам сезона?
— Топ-3.
— Победа в Кубке или топ-3?
— Закончить сезон с Кубком всегда приятно.
ЦСКА с 36 очками идет на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Московская команда продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах. У «Факела» 26 баллов и 11-я строчка. Воронежцы потерпели первое поражение за шесть последних игр в чемпионате России.