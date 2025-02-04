Полузащитник ЦСКА Файзуллаев: «Дай бог, чтобы мы были в тройке по итогам чемпионата»

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев оценил шансы армейцев на победу в нынешнем сезоне РПЛ.

— Какие шансы на чемпионство есть у ЦСКА в этом сезоне?

— Мы сейчас показываем хорошую игру. Дай бог, чтобы мы были в тройке по итогам чемпионата. Но, конечно, мы всегда будем стараться бороться за чемпионство.

— Готов ли ЦСКА преподнести сюрприз весной и ворваться в чемпионскую гонку? Потому что в отношении ЦСКА мало говорят о борьбе за золотые медали.

— Два года назад ЦСКА показал это, когда зимой сильно отставал от лидирующих позиций, но в итоге занял второе место. Думаю, что мы можем повторить это в этой весной.

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда уступает лидирующему «Краснодару» и идущему на второй позиции «Зениту» 8 баллов.