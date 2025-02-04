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4 февраля, 22:30

Полузащитник ЦСКА Файзуллаев: «Дай бог, чтобы мы были в тройке по итогам чемпионата»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев оценил шансы армейцев на победу в нынешнем сезоне РПЛ.

— Какие шансы на чемпионство есть у ЦСКА в этом сезоне?

— Мы сейчас показываем хорошую игру. Дай бог, чтобы мы были в тройке по итогам чемпионата. Но, конечно, мы всегда будем стараться бороться за чемпионство.

— Готов ли ЦСКА преподнести сюрприз весной и ворваться в чемпионскую гонку? Потому что в отношении ЦСКА мало говорят о борьбе за золотые медали.

— Два года назад ЦСКА показал это, когда зимой сильно отставал от лидирующих позиций, но в итоге занял второе место. Думаю, что мы можем повторить это в этой весной.

После 18 туров ЦСКА с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Московская команда уступает лидирующему «Краснодару» и идущему на второй позиции «Зениту» 8 баллов.

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Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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