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Сегодня, 17:31

Форвард «Пари НН» Севикян: «Хотелось бы играть за сборную Армении»

Руслан Минаев
Эдгар Севикян.
Фото Известия
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Вингер «Пари НН» Эдгар Севикян рассказал, что хотел бы сыграть за сборную Армении.

Форвард добавил, что пока не получал приглашения от Федерации футбола Армении.

«Если будет предложение от футбольной федерации Армении, то я с удовольствием соглашусь. Хотелось бы играть за сборную Армении. Смотрел последние матчи и был рад результатам команды. Это очень круто для нас!» — цитирует игрока Metaratings.ru.

Ранее Севикян рассказывал, что считает себя армянином.

21-летний вингер — воспитанник «Локомотива», но за основную команду ни разу не выступал и в 2017 году перешел в испанский «Леванте». Летом 2022 года Севикян стал игроком «Пари НН», перейдя на правах свободного агента. Севикян привлекался в юношеские и молодежные сборные России.

Источник: Metaratings.ru
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