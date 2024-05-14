Бонгонда: «Если бы «Спартак» играл в ла лиге, то побеждал бы аутсайдеров со счетом 3:0»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда сравнил чемпионаты России и Испании. По его мнению, красно-белые не испытывали бы проблем с аутсайдерами ла лиги.

«Это два разных чемпионата. Тот более техничный, здесь же меня впечатлил уровень футбола — достаточно высокий, сильный. Поначалу я старался адаптироваться под российский футбол. Скажем, в Испании больше игроков моего стиля, чем в России.

Там выше интенсивность, но в России точно хороший уровень. Нет огромной разницы с чемпионатом Испании. Если бы «Спартак» играл в испанской ла лиге, он бы мог обыгрывать команду, идущую на последнем месте, со счетом 3:0. Другое дело — матчи с лидерами», — цитирует игрока Metaratings.ru.

До перехода в «Спартака» Бонгонда выступал за «Сельту» и «Кадис». В этом сезоне 28-летний конголезец провел в РПЛ 23 матча, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.