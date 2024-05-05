Бонгонда: «Слишкович мне доверяет»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал ничью с «Пари НН» (0:0) в матче 27-го тура РПЛ.

— Обидно, что не смогли победить. Мы провели хороший матч и сделали все, что могли. Не хватило одного мяча, который стоил нам двух очков.

— Вы стали играть после отставки Абаскаля. Это повлияло, или вы сами набрали форму?

— Слишкович мне доверяет. Это вопрос доверия. У нас был разговор, я пообещал, что буду играть лучше.

— Абаскаль не доверял?

— Не знаю, честно. Но реальность такая, что я сейчас играю и чувствую себя уверенно.

— На каких языках говорит Слишкович?

— Английский и русский. Со мной — на французском.

«Спартак» (43 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице.