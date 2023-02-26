Ранджелович о Гончаренко: «Профессионал. У него надо выкладываться максимально»

Вингер «Урала» Лазар Ранджелович поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Виктора Гончаренко.

«Большой профессионал. Часто ходит с планшетом или ноутбуком и показывает, что нужно исправлять, улучшать. У Гончаренко надо выкладываться максимально, насколько это возможно. На каждой игре отрабатывать на все 100 процентов. Гончаренко повторяет: если выложимся на 99, то этот самый один процент может все разрушить. У него большой опыт. Мы рады, что теперь он наш тренер, у него со всеми игроками хорошие отношения», — приводит слова Ранджеловича Sport24.

Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года. Под его руководством команда одержала 11 побед, трижды сыграла вничью и потерпела 5 поражений.