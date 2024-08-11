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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 17:57

Педро — о Латышонке: «Он очень серьезный человек»

Виктория Кравченко
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Вингер «Зенита» Педро поделился мнением о голкипере команды Евгении Латышонке.

— Он очень серьезный человек, но при этом, если есть повод смеяться, он посмеется. Если есть повод закрыться и просто работать, он будет работать. Во многом из-за этого он приносит пользу на поле, — цитирует Педро сайт «Зенита».

На 86-й минуте матча 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» судья назначил пенальти в ворота петербургской команды при счете 1:0. Муми Нгамале не смог реализовать 11-метровый — его удар отбил Латышонок.

Источник: ФК Зенит
Евгений Латышонок
Педро (Зенит)
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