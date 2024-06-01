Дьяков: «Карпин в «Ростове» хорошо себя чувствует»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на появившуюся новость о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин может возглавить «Бешикташ».

«Попадание в шорт-лист не говорит о том, что он главный претендент. Стоит ли уезжать? Думаю, он в «Ростове» хорошо себя чувствует, плюс главный тренер сборной. Если переходить в «Бешикташ», то скорее всего, о совмещении можно будет забыть. Поэтому тут надо понять, чего сам хочет Карпин. Так, это разговоры ни о чем. Тем более нет конкретного предложения, нет заявления руководства турецкого клуба, что они очень хотят подписать Карпина», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

Контракт 55-летнего Карпина с «Ростовом» рассчитан до 31 мая 2026 года. Соглашение с РФС истекает в июле этого года.

«Бешикташ» в апреле прекратил сотрудничество с Фернанду Сантушем после ничьей с «Самсунспором» (1:1) в чемпионате Турции. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона был назначен Сердар Топрактепе.