Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:14

Дьяков: «В целом все у «Спартака» при Станковиче нормально»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник московского «Спартака» Виталий Дьяков оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича на старте сезона.

«Спартак» неплохо идет на старте сезона. Конечно, были не совсем удачные игры с «Оренбургом» и «Ахматом», но в целом все у «Спартака» при Станковиче нормально. У красно-белых под началом Деяна есть перспективы для дальнейшего роста. Но для более точных прогнозов нужно еще немного времени. Пока рано вешать какие-то ярлыки, что все хорошо или всё плохо. На сегодняшний день – нормально», – цитирует Legalbet Дьякова.

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Legalbet
Виталий Дьяков
Деян Станкович
Футбол
ФК Спартак (Москва)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Украинцы пожаловались на поведение россиян на Паралимпиаде в Париже
Россиянка Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой
Электричка и грузовик столкнулись на перегоне в Санкт-Петербурге из-за водителя
Новичком красно-белых заинтересовалась Генпрокуратура. Что происходит в «Спартаке»
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Ефрейтор Зейтунян спас жизни более 80 раненых бойцов ВС РФ
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя