Дьяков: «В целом все у «Спартака» при Станковиче нормально»

Бывший защитник московского «Спартака» Виталий Дьяков оценил работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича на старте сезона.

«Спартак» неплохо идет на старте сезона. Конечно, были не совсем удачные игры с «Оренбургом» и «Ахматом», но в целом все у «Спартака» при Станковиче нормально. У красно-белых под началом Деяна есть перспективы для дальнейшего роста. Но для более точных прогнозов нужно еще немного времени. Пока рано вешать какие-то ярлыки, что все хорошо или всё плохо. На сегодняшний день – нормально», – цитирует Legalbet Дьякова.

После 7 туров «Спартак» с 14 очками занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ.