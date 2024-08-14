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Сегодня, 03:40

Дьяков: «Результативность Дивеева удивляет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков отметил, что его удивляет результативность защитника ЦСКА Игоря Дивеева в этом сезоне РПЛ. Он забил 4 гола в первых 4 тура.

«Результативность Дивеева удивляет. Когда за сезон защитник четыре мяча забивает – это уже много, а тут столько за первые туры. Игорь идет по графику нападающих. Он – красавец, тут и добавить нечего.

Посмотрим, что и как дальше будет у Дивеева с результативностью. Те, кто говорят, что это аномалия, пожалуй, верно подмечают. Тут же нужно еще понимать, что Игорь не бьет пенальти и штрафные. Все его голы приходят с игры или со стандартов. Поэтому повторюсь, что за Дивеева только порадоваться можно», – цитирует Legalbet Дьякова.

Источник: Legalbet
Виталий Дьяков
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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