Дьяков — о словах Кокорина: «В целом, скажу так более культурно — уровень РПЛ упал»

Экс-защитник «Локомотива» и «Ростова» Виталий Дьяков прокомментировал слова нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего, что РПЛ с 2019 года является «говном».

«Саня слов не подбирал, но в целом, скажу так более культурно — уровень упал. Это очевидно по сравнению, какой он был 10 лет назад, и какой сейчас. Тут сомнений быть не может», — цитирует Vprognoze.ru Дьякова.

Александр Кокорин выступает за кипрский «Арис «с 2022 года. В текущем сезоне российский нападающий провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.