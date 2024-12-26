Дьяков: «Не могу понять даже, в чем заключается багаж Абаскаля»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал слова экс-тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля о том, что он вместе со своим тренерским штабом создал и подготовил нынешний состав красно-белых.

«Не могу понять даже, в чем заключается багаж Абаскаля. После него там же еще Слишкович дорабатывал. С его аргументами про игроков можно и детских тренеров Денисова и Литвинова притянуть, он же воспитал футболистов основы. Вот их заслуга в успехах «Спартака» есть, а у Абаскаля-то какая заслуга? Какой багаж? Пусть он бред не несет.

Я понимаю, что Олег Иванович Романцев сделал многое для «Спартака». Но что для красно-белых сделал Абаскаль? Человек себе просто цену на ровном месте набивает. Того он привёл, другого привел в «Спартак»... Ну и что с того, что привел? Не он же деньги платил за этих футболистов. Абаскаль — ни о чем», — цитирует Legalbet Дьякова.