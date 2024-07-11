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Сегодня, 04:01

Дьяков: «Надо сто раз подумать, прежде чем переходить в «Зенит»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Спартака» Виталий Дьяков прокомментировал информацию о срыве перехода нападающего красно-белых Александра Соболева в «Зенит».

«Если эта информация верна... Эпопея шла долго. Вряд ли «Спартак» просил заоблачные деньги. Соболев же уже был мыслями не в «Спартаке», возможно, произойдёт трансфер в другую команду. Может, он останется. Не думаю, что на отношение к Соболеву в коллективе скажется это, потому что это футбольная жизнь, игроки меняют команды. Но другой вопрос, есть ли у самого Соболева желание играть за «Спартак», отдаваться за клуб.

Соболев был нужен «Зениту» настолько же, насколько были нужны Бакаев, Коваленко, Горшков, Волков. «Зенит» просто ослабляет соперников, а не усиливает себя. Даже Аршавин заявлял, что в «Зените» перебор футболистов, их слишком много. Зачем держать в команде 30 футболистов? Непонятно. Молодому надо сто раз подумать, прежде чем переходить в «Зенит». Посмотрите на состав — все равно отдается предпочтение бразильцам, а не русским, как бы они не играли», — цитирует Legalbet Дьякова.

Ранее сообщалось, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: Legalbet
Александр Соболев
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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