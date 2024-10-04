Дьяков: «Было бы интересно за Мостовым понаблюдать в «Оренбурге»

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков хотел бы видеть главным тренером «Оренбурга» экс-игрока сборной России Александра Мостового.

«Результата у «Оренбурга» нет, в результате этого последовала отставка. Понятно, что клуб не претендент на высокие места, но им хотелось явно большего, особенно после Марцела Лички. Интересно, кто их возглавит. Из русских мог бы принять «Оренбург» Юран.

Мостовой сказал, что готов? 100 процентов надо рассмотреть. Когда-то человек должен начать работать. Александру, Царю, только удачи! Чтобы его пригласили и он возглавил команду РПЛ. Не знаю, на какие результаты бы претендовала команда при нем, потому что хороший футболист — не всегда хороший тренер. Но не зря же он учится. Было бы интересно за ним понаблюдать», — цитриует Legalbet Дьякова.

3 октября «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера. Он работал с командой с августа 2023 года. В этом сезоне «Оренбург» набрал 7 очков в 10 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.

На этой неделе «Спартак» объявил, что Мостовой, проходящий обучение в академии РФС по программе А-УЕФА + В-УЕФА для профессиональных игроков, будет стажироваться в клубе.