Дьяков — о Паршивлюке в роли тренера: «Личка поможет ему набраться опыта»

Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал для «СЭ» на решение экс-футболиста бело-голубых Сергея Паршивлюка начать тренерскую карьеру.

«Пока сложно сказать, он только закончил карьеру игрока. Хотя мог играть еще, но, видимо, уже приелся ему футбол. Карьера футболиста у него закончилась, теперь началась карьера тренера. Как она у него сложится — не знаю. Это только время покажет. У него очень хороший тренер сейчас. С Личкой он может набраться опыта и в будущем это ему поможет», — сказал Дьяков «СЭ».

Бывший игрок «Динамо» вошел в тренерский штаб Марцела Лички. Об этом 19 июня сообщил официальный сайт «Динамо».

Александр Абустин