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Бывший игрок «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал для «СЭ» на решение экс-футболиста бело-голубых Сергея Паршивлюка начать тренерскую карьеру.
«Пока сложно сказать, он только закончил карьеру игрока. Хотя мог играть еще, но, видимо, уже приелся ему футбол. Карьера футболиста у него закончилась, теперь началась карьера тренера. Как она у него сложится — не знаю. Это только время покажет. У него очень хороший тренер сейчас. С Личкой он может набраться опыта и в будущем это ему поможет», — сказал Дьяков «СЭ».
Бывший игрок «Динамо» вошел в тренерский штаб Марцела Лички. Об этом 19 июня сообщил официальный сайт «Динамо».
Александр Абустин