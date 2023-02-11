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Дьяков: «Вполне вероятно, что Дзюба успеет стать лучшим бомбардиром «Локомотива»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков оценил шансы форварда Артема Дзюбы стать лучшим бомбардиром «Локомотива» в текущем сезоне.

«Вполне вероятно, что Дзюба успеет стать лучшим бомбардиром «Локомотива». 13 матчей более, чем достаточно. Тем более, что в первой части сезона железнодорожники не очень уверенно играли, не очень много забивали и находятся в нижней части турнирной таблицы. Сейчас им нужны очки и победы, поэтому команда будет больше атаковать. Так что, если Артем наберет хорошую форму и станет играть в основе, то свои 6-7 мячей забьет», — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца текущего сезона.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10642544-dyakov-veroyatno-chto-dzyuba-uspeet-stat-luchshim-bombardirom-lokomotiva.html
Артем Дзюба
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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