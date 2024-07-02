Дьяков: «Не факт, что Волков и Горшков пригодятся «Зениту»

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков оценил трансферную политику «Зенита».

В текущее межсезонье состав клуба пополнили голкипер Евгений Латышонок, защитники Сергей Волков и Юрий Горшков, а также полузащитник Максим Глушенков.

«Думаю, прошлый сезон для «Зенита» стал сигналом, что нужно что-то менять, и они активизировались, усиливают состав. Не факт, что эти усиления пригодятся «Зениту», тот же Горшков и Волков — непонятные для меня трансферы. Слишком много игроков, а усиливать скамейку запасных, ну, не знаю... На сегодняшний день у «Зенита» переизбыток игроков, поэтому, наверно, кто-то пойдёт на выход. Кого-то продадут или отдадут в аренду. По тому, как проходит трансферное окно, «Зенит» вне конкуренции, но посмотрим, как будут усиливать состав другие клубы», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

«Зенит» первый матч в новом сезоне проведет против «Краснодара» в игре за Суперкубок России. Встреча состоится в Волгограде 13 июля в 20.30 по московскому времени.