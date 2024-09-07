Дьяков: «Не думаю, что Уткин пойдет в клуб, который борется за выживание в Турции»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника ростовского клуба Даниила Уткина в турецкий «Хатайспор».

«Хатайспор» в текущем чемпионате Турции занимает 18-е место и находится в зоне вылета? Сезон только начинается, пока не стоит обращать на это внимание. Уткин не враг себе, чтобы пойти в команду, которая будет бороться за выживание. Тем более это не топ-5 чемпионатов мира, а чемпионат Турции. Не думаю, что он пойдет туда в команду, которая борется за выживание. Если он перейдет, то, возможно, не в команду, которая борется за чемпионство, но в крепкий середняк», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Дьяков считает, что «Ростов» в случае ухода Уткина сможет его заменить.

6 сентября сообщалось, что футболист отправится на медосмотр и в ближайшее время может перейти в «Хатайспор». 24-летний россиянин перейдет в турецкий клуб на правах аренды с правом выкупа.

Уткина играет за «Ростов» с 2022 года. Его контракт действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.