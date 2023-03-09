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Сегодня, 18:15

Дьяков: «После «трешки» в ворота «Ростова» Дзюбу распирает от эмоций и куража»

Александр Кружков
Обозреватель
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Экс-защитник «Ростова», «Динамо» и «Спартака-2» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» поделился мнением о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

— Многие скептически оценивали перспективы Дзюбы в «Локо». Вы же сразу после перехода Артема сказали, что он забьет 6-7 мячей за оставшуюся часть сезона. Интуиция?

— Я хорошо знаю Дзюбу. Парень духовитый, никогда не опускает рук. Помню, в 2013-м после серьезных проблем в «Спартаке» пришел к нам в «Ростов» — и сразу стал вторым бомбардиром лиги, плюс мы выиграли Кубок России. Когда годы спустя уже из «Зенита» уходил в тульский «Арсенал», разве мог кто-то представить, что через пять месяцев Дзюба не просто вернется в сборную, но и ярко проявит себя на чемпионате мира?
Вот и сейчас Артем предельно мотивирован. Мечтает доказать, что напрасно его списали. Поэтому я не сомневался, что в «Локомотиве» будет забивать. Разумеется, в каждом матче ждать от него хет-трика не стоит, но 6-7 мячей к концу сезона положит точно. А может, и больше. После «трешки» в ворота «Ростова» Артема наверняка распирает от эмоций и куража.

Виталий Дьяков. Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»

Артем Дзюба
Виталий Дьяков
ФК Локомотив (Москва)
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