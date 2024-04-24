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Сегодня, 10:53

Дьяков: «Расширение до 18 команд? Неправильно, если никто не вылетит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что из-за расширения до 18 команд РПЛ может потерять спортивный смысл.

«На самом деле частенько у нас вскакивает эта тема. Думаю, каждые два-три года. Постоянно кто-то хочет расширить наш чемпионат до 18 команд. Было время, когда у нас и 16 команд не особо финансы могли найти. Да, сейчас с этим, возможно, дела получше. Не знаю, насколько это серьезно. Понятно, что сейчас никто не хочет вылететь из РПЛ. В принципе все команды лиги имеют хорошее финансирование. Но какой будет спортивный принцип, непонятно. Останутся ли 16 команд и сколько зайдет новых? Если никто не вылетит, это тоже будет не совсем правильно», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

На данный момент в РПЛ выступают 16 команд. Две из них вылетают в первую лигу напрямую, еще две — принимают участие в стыковых матчах.

Источник: РБ Спорт
Виталий Дьяков
РПЛ
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