Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:23

Дьяков: «Не думаю, что с нынешним составом «Локо» — претендент на место в пятерке»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Локомотивом» в пятом туре РПЛ.

«ЦСКА пока выглядит не совсем стабильно. «Локо» последние матчи феерит, но слишком много молодых, на которых делается ставка, а это означает, что где-то будет нестабильность и могут быть осечки. Поэтому у ЦСКА в этом матче получится победить. Не думаю, что с нынешним составом «Локомотив» — претендент на место в пятерке», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

ЦСКА и «Локомотив» сыграют на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 18 августа. Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

«Локомотив» набрал 9 очков в 4-х матчах и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 7 баллами находится на четвертой строчке.

Источник: Metaratings.ru
Виталий Дьяков
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
4
0
Читайте также
Игры БРИКС оказались сильнее Олимпиады-2024 в некоторых видах спорта
Хабиб Нурмагомедов заплатил 302 миллиона рублей и закрыл долг перед ФНС
Вильфанд пообещал жару до +38 градусов в некоторых регионах РФ
Зарема обвинила Станковича и других тренеров «Спартака» в коррупции. Трансферные слухи РПЛ за 17 августа
Захарова раскритиковала репортажи журналистов Rai о Курской области
Актриса Малого театра Екатерина Васильева погибла на 38-м году жизни
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаврилов рассказал, как «Спартак» должен сыграть против «Зенита» в 6-м туре РПЛ

Масалитин: «У ЦСКА нет организации игры — пока выручают Дивеев и «стандарты»