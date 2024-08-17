Дьяков: «Не думаю, что с нынешним составом «Локо» — претендент на место в пятерке»

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Локомотивом» в пятом туре РПЛ.

«ЦСКА пока выглядит не совсем стабильно. «Локо» последние матчи феерит, но слишком много молодых, на которых делается ставка, а это означает, что где-то будет нестабильность и могут быть осечки. Поэтому у ЦСКА в этом матче получится победить. Не думаю, что с нынешним составом «Локомотив» — претендент на место в пятерке», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

ЦСКА и «Локомотив» сыграют на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 18 августа. Матч начнется в 17.30 по московскому времени.

«Локомотив» набрал 9 очков в 4-х матчах и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 7 баллами находится на четвертой строчке.