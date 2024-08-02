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Сегодня, 10:55

Дьяков: «Зенит» в полном порядке, Глушенков там как будто уже пять лет играет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча ростовчан с «Зенитом» в 3-м туре РПЛ.

«Зенит» очень прилично начал сезон и во всех матчах забивал не меньше трех мячей. Пока «Зенит» в полном порядке. Видимо, была проведена колоссальная работа над ошибками, которые были в прошлом сезоне. «Зенит» настолько прилично стартовал с места, что даже интересно, что будет дальше. «Ростов» же крепкая команда, и, конечно, хотелось бы увидеть сопротивление в матче против «Зенита», посмотреть на фоне лучшей на данный момент команды, на что способен «Ростов».

Есть ли у «Ростова» шансы на ничью? Вполне возможно. Еще раз скажу, сейчас «Зенит» очень прилично играет, по реализации просто супер. То, как Максим Глушенков влился в команду, такое чувство, что он там пять лет играет», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

«Зенит» в двух туров набрал 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В третьем туре команда Сергея Семака примет «Ростов» (3 августа).

Источник: Metaratings.ru
Виталий Дьяков
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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