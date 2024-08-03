Дьяков: «Ростов» может зацепиться за очки с «Зенитом»

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ «Зенит» — «Ростов».

«Сможет ли Карпин выстоять против «Зенита»? Все вполне возможно, зависит от игроков «Ростова», как бы банально это ни звучало. «Зенит» сейчас, конечно, в суперформе, забивает в каждом матче не меньше трех, обыгрывают всех подряд. Они провели колоссальную работу над ошибками. Пока «Зенит» очень прилично выглядит, но все возможно. «Ростов» может зацепиться за очки, это футбол. В одной игре может произойти все что угодно. А так, на длинной дистанции, конечно, в этом сезоне всем будет тяжело с «Зенитом», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

Матч между командами пройдет 3 августа, начало — в 17:30 мск.

«Зенит» с 6 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» с 4 баллами идет на четвертой строчке.