Дьяков: «Надо дать «Динамо» время. Не надо сразу рубить с плеча»

Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал ничью бело-голубых с «Крыльями Советов» (3:3) в матче 2-го тура РПЛ.

«Психологическое состояние после таких результатов у команды явно не из лучших. Посмотрим, как они смогут выйти из такой ситуации. Мало было времени у Лички. Летний перерыв совсем короткий. Времени было мало, чтобы Личка разобрался с составом, и игроки поняли требования. Надо дать «Динамо» время. Не надо сразу рубить с плеча. Руководству, футболистам и самому тренеру надо придерживаться плана и не делать поспешных решений. Просто надо готовиться дальше к сезону и победы придут. Вполне возможно, что уже в третьем туре», — сказал Дьяков «СЭ».

«Динамо» в двух матчах чемпионата России набрало 1 очко и занимает 10-е место. «Крылья Советов» пока находятся на 1-й строчке с 4 баллами.