Дьяков: «Трансфер Дзюбы точно пойдет «Локомотиву» на пользу. 34 года для нападающего — это не закат»

Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Локомотив» сильно омолодился, подписали Пиянева, Глушенкова и стали еще моложе. Трансфер Дзюбы точно пойдет команде на пользу. 34 года для нападающего — это не закат, еще долго можно пылить. Тем более «Локомотив» сейчас не борется за чемпионство и даже за медали» , — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до лета 2023 года.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.