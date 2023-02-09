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Сегодня, 16:31

Дьяков: «Трансфер Дзюбы точно пойдет «Локомотиву» на пользу. 34 года для нападающего — это не закат»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал переход нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив».

«Локомотив» сильно омолодился, подписали Пиянева, Глушенкова и стали еще моложе. Трансфер Дзюбы точно пойдет команде на пользу. 34 года для нападающего — это не закат, еще долго можно пылить. Тем более «Локомотив» сейчас не борется за чемпионство и даже за медали» , — цитирует Дьякова Vprognoze.ru.

8 февраля стало известно о том, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до лета 2023 года.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 17 туров.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10637684-dyakov-prokommentiroval-perehod-dzyuby-v-lokomotiv.html
Артем Дзюба
Виталий Дьяков
ФК Локомотив (Москва)
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