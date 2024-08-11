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Сегодня, 17:45

Виталий Дьяков: «Зенит» победил «Динамо» благодаря Латышонку»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал победу «Зенита» над бело-голубыми (1:0) в 4-м туре РПЛ.

«Я думаю, мы неплохой футбол посмотрели в исполнении лидеров РПЛ, — цитирует Дьякова «РБ Спорт». — Думал, правда, будет больше голов. Но где-то вратари хорошо сыграли, где-то защитники помогли. «Зенит» победил благодаря Латышонку, который отразил пенальти в конце матча. Это самый «сухой» вратарь сейчас, наверное».

«Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.

 
Максим Глушенков и&nbsp;Диего Лаксальт. Хоть «Динамо» и проиграло «Зениту», оно имеет право поверить в реальность новой борьбы за чемпионство

 

Источник: РБ Спорт
Виталий Дьяков
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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