Дьяков рассказал, что ему не нравится в российском футболе

Экс-защитник «Ростова», «Динамо» и «Спартака-2» Виталий Дьяков в интервью «СЭ» рассказал, что ему не нравится в российском футболе.

— Что вам не нравится в сегодняшнем российском футболе?

— Засилье второсортных легионеров. Где их находят? На «Авито», что ли? Понятно, топовые игроки к нам сейчас не поедут. Ну и зачем привозить иностранцев, которые как минимум не сильнее наших? Лучше обратить внимание на российский рынок. Пример «Ростова» показывает, что это более перспективный путь.