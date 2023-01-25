Дьяков: «Чемпионат Турции сильнее, чем РПЛ. Не надо себя обманывать»

Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков сравнил уровни в чемпионате Турции и РПЛ.

«Раньше турецкий и российский чемпионаты были примерно на одном уровне. В нынешней ситуации уже не совсем правильно оценивать. РПЛ за последние годы и так стала слабее, и очень сильно упала в уровне. Те, кто считает, что наша лига хороша и на уровне турецкой, то это не совсем правильно. Чемпионат Турции сильнее, чем наш. Если посмотреть объективно правде в глаза, то у нас сейчас только один «Зенит». Не надо обманывать самих себя, что наш чемпионат на хорошем уровне. Важный момент, что в Турции есть еврокубки. Если есть возможность уехать в хороший чемпионат, то почему бы не попробовать», — приводит слова Дьякова Legalbet.

Чемпионат Турции находится на 12-й строчке в рейтинге УЕФА. РПЛ — на 18-й.