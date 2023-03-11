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Сегодня, 22:29

Виталий Дьяков: «Динамо» в РПЛ займет пятое место»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о перспективах бело-голубых в сезоне-2022/23.

В матче 19-го тура РПЛ московская команда уступила «Краснодару» (1:3).

«Динамо» проиграло в Кубке «Крыльям», хотя в чемпионате их обыграло. Нельзя назвать это спадом — соперники были непростыми. Сейчас со всеми тяжело играть, тем более сезон только возобновился. Всегда непросто начинать играть после сборов. Со стороны не кажется, что у «Динамо» есть проблемы внутри клуба, все нормально. Они продолжают борьбу за Кубок, в чемпионате в борьбе за золото и так шансов не было. Думаю, что «Динамо» в РПЛ займет пятое место. В этом году сезон без борьбы из-за того, что мы не участвуем в еврокубках. За медали «бело-голубые» вряд ли поборются, хотя все может быть», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

«Динамо» располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка за 19 матчей.

Источник: https://metaratings.ru/news/dyakov-dinamo-v-rpl-zaimet-pyatoe-mesto-za-medali-vryad-li-poboretsya-234766/
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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