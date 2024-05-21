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Сегодня, 01:27

Дьяков: «Надеюсь, Салтыков сможет реализовать свой потенциал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков назвал, кого бы выбрал открытием сезона-2023/24 в чемпионате России.

«Двоих бы выбрал — Салтыкова и Файзуллаева. Я думаю, они оба хорошо себя проявили в этом сезоне, оба заслуживают награду. Выбрать одного? Салтыков. Почему он? Молодой парень, из самый низов, из «Акрона» пришел, уже успел подписать контракт с «Локомотивом», играет в молодежной сборной. Свой, русский футболист, поэтому отдаю за него этот голос.

Посмотрим, как Салтыков сможет раскрыть свой талант. Не у всех молодых футболистов получается раскрыться. Может резко о себе заявить, а потом что-то пойдет не так. Надеюсь, он сможет реализовать свой потенциал, играть и бороться за звание лучшего игрока не только среди молодых, но и всех», — цитирует «РБ Спорт» Дьякова.

В сезоне 2023/2024 Салтыков сыграл за «Крылья Советов» 32 матча, в которых забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vitalij-d-yakov-salty-kov-otkry-tie-sezona-v-rpl/
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
Никита Салтыков
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