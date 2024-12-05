Дьяков — о коррупционном скандале в российском футболе: «Это не затихнет, будет что-то серьезное»

Экс-защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о коррупционном скандале в российском футболе после слов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Надо подождать разрешения ситуации, ее концовки. Губернатор сделал громкие и резкие заявления, которые до этого в российском футболе слышать никому не доводилось. Всем безумно интересно, чем все закончится. Не думаю, что это пиар. Ладно бы один раз сказал и затихло. Зачем губернатору пиариться? Очевидно, что это не пиар, зайдет дальше. Думаю, это не затихнет. Просто так уже быть не может. Если бы все остановилось на первом высказывании... но происходят новые заявления.

Дело уже передано в органы. Что-то серьезное будет, кто-то понесет наказание. Интересно, кто и насколько сильное? Думаю, кто-то из бывшего руководства «Крыльев» или приближенных к ним. Возможно, для остальных это будет показательно. Потом мы узнаем имена. Нарушил закон — неси ответственность», — цитирует Дьякова Legalbet.ru.

26 ноября Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. 2 декабря Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.