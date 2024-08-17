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Сегодня, 12:25

Дьяков: «Полагаю, что Глушенков еще годик-два поиграет за «Зенит»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков высказался об игре полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в сезоне-2024/25.

«Полагаю, что Максим еще годик-два поиграет за «Зенит». И если потом будут предложения куда-то перейти, которые, думаю, не заставят себя долго ждать, то он ими воспользуется. Надеюсь, он продолжит также ярко себя проявлять за петербуржцев и побьет еще какие-нибудь рекорды. Сейчас он идет по хорошему графику», — приводит слова Дьякова Legalbet.

Этим летом Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива». В сезоне-2024/25 полузащитник забил 9 мячей и отдал 1 результативную передачу за сине-бело-голубых в 6 матчах во всех турнирах.

Источник: Legalbet
Виталий Дьяков
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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