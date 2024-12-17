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Сегодня, 15:46

Дьяков — о «Краснодаре»: «У них абсолютно сбалансированный состав без слабых мест»

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Бывший защитник «Спартака» Виталий Дьяков оценил состав «Краснодара» в текущем сезоне.

«Краснодар играет одним составом — 13-14 человек. Если и нужно что-то укреплять, то футболистов ротации. Какой-то слабой позиции у них нет. У них абсолютно сбалансированный состав. В защите они добавили. Ленини стал очень прилично играть. В общем, показывают высокий уровень и слабых мест у «быков» нет», — цитирует Дьякова Legalbet.

После 18 туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками.

Источник: Legalbet
Виталий Дьяков
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Кевин Ленини
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