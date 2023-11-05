Виталий Дьяков: «Матчи со «Спартаком» для Дзюбы всегда принципиальные»

Бывший защитник «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков заявил, что для нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы матч против «Спартака» является принципиальным.

«Артем хорошо настраивается на бывшие команды, в частности, на «Спартак». Он много раз забивал «Зениту», думаю, и сегодня забьет. Для него матчи со «Спартаком» были и останутся принципиальными», — приводит слова Дьякова Metaratings.ru.

Сегодня, 5 ноября, на «РЖД Арене» в Москве состоится матч 14-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак». Начало — в 19.30 по московскому времени.

35-летний Дзюба провел 15 матчей в сезоне-2023/24, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.