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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 14:40

Кафанов: «Когда вратарь играет так, как Ятимов — к нему ноль вопросов»

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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о том, определилась ли его команда с первым номером.

«У Ятимова и Одоевского потенциал очень большой и по возрасту, и по тому, что они еще не наигрались в футбол. Мы с этим расчетом их и брали в команду. На всех троих наших вратарей было 9 матчей в РПЛ, когда они пришли. Мы давали шанс всем ребятам. Чтобы объективно понять, на что голкипер способен, надо, чтобы он сыграл минимум 5-6 матчей. Когда вратарь играет так, как Ятимов — к нему ноль вопросов», — цитирует Кафанова «Евро-Футбол.Ру»

Футболисты Александр Кутицкий (№ 50) и&nbsp;Илья Вахания в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. 1&nbsp;ноября 2024 года. Голевой праздник «Динамо» закончился на «Ростове». Атака Лички не справилась с пятью защитниками

После 14 матчей «Ростов» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Рустам Ятимов провел 6 матчей и пропустил 10 голов, у Даниила Одоевского — 6 матчей и 11 пропущенных мячей, у Хидаета Ханкича — 2 матча и 4 пропущенных гола.

Источник: Евро-Футбол.Ру
РПЛ
ФК Ростов
Виталий Кафанов

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