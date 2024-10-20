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Кафанов: «Победа «Рубина» над «Барселоной» в 2009-м стала самой большой в жизни»

Руслан Минаев
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов, ранее работавший в «Рубине», поделился воспоминаниями о победе казанцев над «Барселоной» в матче группового турнира Лиги чемпионов в сезоне-2009/10.

Ровно 15 лет назад клуб из Казани обыграл «Барселону» на стадионе «Камп Ноу» со счетом 2:1.

«Все, кто пытался до нас играть с ними в атакующий футбол, меньше трех голов в том сезоне не пропускали и не забивали. Помню, как наш администратор Николай Николаевич Рябцев перед игрой сказал, что если не проиграем, то он побреет голову. Вернувшись в Казань, он сдержал слово. За 15 лет матч пересматривал лишь раз. Сейчас я могу сказать, что тот матч стал самой большой победой в моей жизни», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

В матче 15-летней давности за «Рубин» забили хавбеки Александр Рязанцев и Гекдениз Карадениз, у «Барселоны» отличился шведский нападающий Златан Ибрагимович.

Источник: Metaratings.ru
ФК Барселона
ФК Рубин (Казань)
Виталий Кафанов

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