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Сегодня, 19:19

Кафанов — о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»: «Нужно будет время на адаптацию и он выйдет на этот уровень»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Я бы хотел верить в то, что так и есть. Был бы очень рад за Матвея, если это правда. Много об этом думал. Считаю, что разница в уровне игры, мастерства игроков есть. Разговаривал об этом с Андреем Луневым. Но проходит буквально месяц-два. Игроки привыкают к скоростям, футболу, где нужно быстрее думать, быстрее принимать решения. Это просто дело времени. У Матвея все есть для этого. Просто это будет не с первого дня. Нужно будет время на адаптацию и он, безусловно, выйдет на этот уровень», — сказал Кафанов «СЭ».

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне он провел 29 матчей за «быков» во всех турнирах, пропустив 27 голов и 10 раз отыграв на ноль. В сборной России за все время на его счету 13 матчей.

По итогам сезона-2023/24 «ПСЖ» в 12-й раз стал чемпионом Франции, что является рекордом лиги 1. Команду на данный момент возглавляет испанский специалист Луис Энрике.

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Виталий Кафанов
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