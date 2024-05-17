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Сегодня, 17:35

Кафанов — о Торопе: «Петр Чех играл в шлеме и привык. Но не думаю, что Славе придется всю жизнь играть в маске»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в комментарии для «СЭ» высказался о возможной необходимости выступления голкипера ЦСКА Владислава Торопа в маске после двойного перелома костей лицевой части черепа.

«Петр Чех играл в шлеме и привык. Не думаю, что Славе придется всю жизнь играть в маске. Может быть, на начальном периоде. Но надеюсь, что обойдется без нее. У Володи Габулова и Андрея Диканя тоже были травмы кости лицевой части. Но таких травм мало. Трудно проводить какие-то аналогии», — сказал Кафанов «СЭ».

15 мая в ответном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (0:0, пен. — 4:5) голкипер армейцев Владислав Тороп столкнулся с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом, в результате чего получил множественные травмы лица.

У футболиста московской команды диагностирован двойной перелом костей лицевой части черепа.

Владислав Тороп
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Кафанов
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