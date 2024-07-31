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Сегодня, 03:41

Кафанов: «Пока не могу сказать, доволен ли я комплектацией вратарской позиции «Ростова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов ответил на вопрос о том, насколько он доволен комплектацией вратарской позиции в клубе.

«Пока не могу сказать. Время покажет. Мне надо хотя бы около трех месяцев, чтобы понять, кто на что способен, какие у игроков возможности и как они у нас как-то за это время будут прогрессировать. Сейчас у нас только идет знакомство с вратарями, поэтому только позже смогу рассказать», — цитирует Legalbet Кафанова.

Этим летом «Ростов» подписал трех вратарей: Рустама Ятимова из «Истиклола», Хидаета Ханкича из «Ботева» и Даниила Одоевского из «Зенита» (аренда).

Источник: Legalbet
Футбол
ФК Ростов
Виталий Кафанов
0
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