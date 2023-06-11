Кафанов — о Лантратове: «Его козырь — надежность. Он очень мало ошибается»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» оценил игру голкипера Ильи Лантратова за «Локомотив».

— Чья игра из вратарей РПЛ стала для вас открытием? Может быть, чей-то прогресс вас поразил?

— Это лучшие сезоны в карьерах у Гиорги Шелии и Ильи Помазуна. Очень порадовал Илья Лантратов. Одно дело играть за «Химки», другое — за «Локомотив». Но Илья выдал очень сильную весну! Вообще в России вратари растут, прибавляют. Возьмите «Крылья». Сначала играл Иван Ломаев, потом его сменил Богдан Овсянников, получил травму. Вышел третий голкипер Женя Фролов и вытащил важнейший матч со «Спартаком». Самара осталась в РПЛ. И в этом есть еще и заслуга Виктора Гауса, тренера вратарей «Крыльев».

А Стас Агкацев? Весь сезон сидел на лавке. Вышел против ЦСКА и спас в концовке. О чем это говорит? В каждой команде есть по два, а то и три хороших голкипера. О краснодарской школе хочется сказать отдельно. Сергею Николаевичу Галицкому нужно отдать должное. Из его академии уже вышло три сильных вратаря — Адамов, который играет в «Сочи», Агкацев и Сафонов. Уже ради этого стоило вкладывать столько денег в школу, чтобы появились такие футболисты.

— Сильные стороны Лантратова?

— Надежность. Мало ошибок. В первую очередь вратарь ценится не по числу сейвов, а по количеству ошибок. У него их реально очень мало.

— При этом не обидно за молодого Даниила Худякова, который с приходом Лантратова сел на лавку? Если верить статистике, то по итогам первой части сезона Худяков занял второе место по числу суперспасений, уступив только Сафонову.

— Время Худякова еще придет. Его бросили в топку в трудный отрезок, когда команда плохо играла, когда в клубе менялось руководство, тренеры... Он, к сожалению, попал в этот период. Все равно получил необходимый опыт. Сейчас передохнет, а когда в следующий раз получит свой шанс, то уже будет не юный птенец, а обстрелянный боец.

По данным Opta Sport, Лантратов в сезоне-2022/23 РПЛ является лучшим по предотвращенным голам (5,1), отраженным ударам (109), спасениям после явных голевых моментов (20) и проценту отраженных ударов (76%) среди вратарей, проведших минимум 10 матчей.

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