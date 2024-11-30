Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:14

Кафанов призвал европейских скаутов обратить внимание на Максименко: «Готовый вратарь для любого клуба»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кто из российский вратарей готов к переезду в Европу.

«Еще один российский вратарь сыграл в Лиге чемпионов (голкипер «Штурма» Даниил Худяков. — Прим. «СЭ»), выступая в составе зарубежного клуба. Это очень радует. Это лишь подтверждает, что наша вратарская школа растет. Кто мог бы стать следующим ее представителем в Европе? Саша Максименко. Готовый вратарь для любого клуба, выступающего в Лиге чемпионов. У него есть все качества. Готов хоть завтра играть в еврокубках. Если сейчас европейские скауты ищут вратаря, то должны обратить внимание на Сашу», — сказал Кафанов «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний Максименко провел 16 матчей за «Спартак», 9 из которых отыграл на ноль.

Александр Максименко
ФК Спартак (Москва)
Виталий Кафанов
Читайте также
Минобороны сообщило об 11 ликвидированных беспилотниках над регионами России
У Карена Хачанова родился второй сын
Олимпийская чемпионка Алина Загитова за год нарушила ПДД 197 раз
В РФС давно знали о самарском «долге на взятки судьям», матчи «Крыльев» проверяют иностранцы, имя информатора - тайна. Что Дюков рассказал о коррупционном скандале
«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» проведут тысячные матчи в чемпионатах России
В Иркутской области отец выбросил дочь из окна из-за ее внешнего вида
Сегодня
Вчера
Неделя