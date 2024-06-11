Кафанов — о дефиците игроков, умеющих бить штрафные: «Не тренируют, просто не тренируют»

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов рассказал, чем можно объяснить, что сейчас в дефиците игроки, умеющие бить штрафные.

«Не тренируют это. Просто не тренируют. В том же «Рубине» у нас после каждой тренировки оставались игроки, ставили стенку и по 15—20 минут через эту стенку били. Кто-то точно так же оставался и бил пенальти. Другой вопрос, что кому-то надо сто раз повторить упражнение, а кому-то тысячу. Помню, Домингесу, когда он только пришел в «Рубин», сказали, куда надо подать, так он с первого раза мяч в нужную точку положил. Точно так же было с Калачевым в «Ростове». Говоришь ему, в какую точку подавать, а Бухарову — в какую точку идти. И мы забивали голы», — приводит слова Кафанова RT.

Он также отметил, что советская футбольная школа отличалась тем, что упражнений было меньше, но делали их по тысяче раз.