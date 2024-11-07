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Сегодня, 17:15

Кафанов — о Ятимове: «После чемпионата Таджикистана ему было трудно в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал, как голкипер Рустам Ятимов оказался в донском клубе. 26-летний вратарь перешел в «Ростов» этим летом из таджикистанского «Истиклола»

— Когда обратили внимание на Ятимова и решили, что его нужно позвать в «Ростов»?

— Полтора года назад. Но тогда его не отпустили из «Истиклола».

— А часто ли вы отсматриваете матчи чемпионата Таджикистана? Или Рустам обратил на себя внимание своей игрой в азиатской Лиге чемпионов или за сборную?

— Смотрел его игры за сборную Таджикистана и за клуб в азиатской Лиге чемпионов. И в матче с Россией он отыграл очень надежно (товарищеский матч Таджикистан — Россия состоялся 17 ноября 2022 года и завершился вничью — 0:0. — Прим. «СЭ»).

Вратарь &laquo;Ростова&raquo; Рустам Ятимов. «Ему надо по земле ходить!» Кафанов — о вратаре «Ростова», который отбил удар Барко с пенальти

— Чем он вас привлек?

— У него много хороших качеств. Другое дело, что уровень РПЛ сильно отличается от чемпионата Таджикистана. Поначалу ему было трудно. Нужно определенное время, чтобы привыкнуть к скоростям, научиться быстрее принимать решения, исправить у вратаря какие-то недочеты, вывести на новый уровень.

— Вы как-то обмолвились, что у него обе ноги рабочие.

— Речь шла о средних и длинных передачах. Все, что касается роли полевого игрока в начале атаки, там, где нужны короткие и средние пасы по земле, то над этим мы сейчас усиленно работаем.

РПЛ
ФК Ростов
Виталий Кафанов

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