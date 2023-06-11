Кафанов: «В «Зените» нет вратарской проблемы. Миша Кержаков надежен»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал «СЭ», что в «Зените» нет вратарской проблемы.

— А в «Зените» существует вратарская проблема?

— Нет. Миша Кержаков не дает повода в себе усомниться. Надежно играет. Да у него и в целом никогда не было проблем с надежностью. В «Зените» сложно выступать, потому что мало ударов по твоим воротам, но тебе все равно необходимо сохранять концентрацию, чтобы выручить в одном эпизоде. Миша с этой точки зрения подходит питерской команде. Играет просто и надежно. Кроме того, в «Зените» растет Даня Одоевский — талантливый мальчик. Есть Саша Васютин, хороший вратарь. Рад, что в «Зените» сейчас все три голкипера — питерские. Никого они со стороны не приглашают, обходятся своими кадрами.

— Александр Кержаков как-то сказал, что в аренде в «Пари НН» есть уже готовый первый номер для «Зенита» — Никита Гойло. Действительно такой большой талант?

— Хорошо, что Никита пошел в аренду. Конкуренция с Артуром Нигматуллиным дала ему немало. Были матчи, которые он вытаскивал в одиночку. Потенциал у него большой. Готов ли он стать первым номером «Зенита» уже сейчас? Мне кажется, ему еще годик надо где-то поиграть. Поступить так же, как Помазун. Пока у Никиты маловато игр в РПЛ. А в «Зените», поверьте, выступать очень трудно.

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