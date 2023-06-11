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Сегодня, 11:00

Кафанов: «Всегда жду матчей с ЦСКА, чтобы вживую посмотреть на игру Акинфеева»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
Футболист Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» заявил, что считает Игоря Акинфеева лучшим голкипером РПЛ.

— Вы по-прежнему считаете Акинфеева лучшим вратарем России?

— Да. Он ровно и надежно провел весь сезон. Второе место ЦСКА — как минимум на 50 процентов заслуга Игоря.

— Игорь не стал слабее по сравнению с прошлым чемпионатом?

— И прошлый, и нынешний сезоны он отыграл очень стабильно. Игорь сейчас полностью сконцентрировался на выступлениях в клубе. Дело в том, что Акинфеев изначально предъявляет к себе очень высокие требования. Может быть, вы читали интервью известного журналиста Леонида Трахтенберга, в котором тот сказал, что Игорь, когда его увидел перед матчем, даже не поздоровался. Но вратарь потом все объяснил: когда он выходит на поле, то никого не видит и думает только о предстоящем матче. Вот в этом весь Игорь! Для него важна каждая игра, неважно с кем.

— Хоть кто-то к нему по уровню приближается?

— Если посмотреть на карьеру Игоря, то могу каждому вратарю пожелать сделать и добиться хотя бы половины того, что удалось ему. Вся его карьера прошла на моих глазах. Я в премьер-лигу пришел работать на год раньше. Мне всегда было интересно, что же это за парень такой появился в ЦСКА. Все эти годы всегда ждал матчей с армейцами, чтобы просто посмотреть вживую на работу Акинфеева.

— И в игре, и на разминке?

— Разминка у него довольно короткая. Все упражнения повторяются из года в год. Это еще раз говорит о том, что Акинфеев силен своей головой. У него настолько все правильно расставлено в голове! Верная ментальность. Он никогда себя не переоценивает.

«Зенит» стал чемпионом России, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали завоевал ЦСКА (58), бронзовые — «Спартак» (54).

Полное интервью с Виталием Кафановым читайте на сайте «СЭ»

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Кафанов
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